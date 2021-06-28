В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В понедельник в столице выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Самые обильные осадки были зафиксированы в юго-западной части города (53 миллиметра), в центре (43 миллиметра) и на северо-западе (43 миллиметра).

В комплексе отметили, что месячная норма осадков для июня в Москве составляет 75 миллиметров.

Ранее стало известно, что городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.

