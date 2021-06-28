На участке Калужско-Рижской линии метро нет движения поездов из-за ливня

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" временно прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На станции "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый Стан" – "Новоясеневская" временно остановлено", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все пассажиры вышли из поездов на станциях, в перегонах нет остановленных поездов с пассажирами.

На Филевской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.