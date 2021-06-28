Столичных водителей призвали к осторожности из-за ливней с градом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По прогнозу специалистов, с 13:00 и до конца дня ожидаются сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.

В связи с этим столичных автомобилистов призвали к осторожности на дороге, а также попросили их строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендовали быть внимательнее на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее власти Москвы обратились к владельцам кафе и ресторанов с рекомендацией закрыть летние веранды из-за непогоды. Кроме того, в департаменте торговли и услуг заявили о необходимости укрепления в городских кафе всех конструкций и закрытия уличных зонтов.

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о "суперливне" 28 июня. По их данным, самым опасным периодом окажется вечернее время с 15:00 до 21:00. Кроме того, дождь будет сопровождаться шквалистым ветром до 26 метров в секунду, в некоторых местах пройдет град диаметром от 3 до 6 сантиметров.