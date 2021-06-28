Синоптики спрогнозировали "суперливень" в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей столицы о "суперливне". Об этом сообщает РИА Новости.
"Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы", – уточнил Тишковец.
Он также отметил, что самым опасным периодом окажется вечернее время с 15:00 до 21:00.
Кроме того, дождь будет сопровождаться шквалистым ветром до 26 метров в секунду, в некоторых местах пройдет град диаметром от 3 до 6 сантиметров.
"Это не учебная тревога, это боевая тревога. При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками", – предупредил синоптик
При этом в столичном регионе сохранится жаркая погода, из-за чего Гидрометцентр России продлил оранжевый уровень погодной опасности до конца июня. Специалисты отметили, что погода останется опасной, возможны стихийные бедствия, включая пожары.
Ранее в связи с непогодой МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.
В МЧС предупредили москвичей о ливнях и грозе
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