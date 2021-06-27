Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за прогнозируемой грозы, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

Также предпринимателей призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты на верандах.

В Москве 27 июня ожидается дождь, град, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, погода ухудшится в ближайшие 1–3 часа с сохранением до 23:00. МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Температура в Москве 27 июня превысила отметку в 32 градуса, побив очередной рекорд тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году. Это пятый рекорд за неделю. Синоптики ожидают, что в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.

В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.

Жара в Москве спадет ко вторнику, 29 июня. В понедельник еще ожидаются высокие температуры – до плюс 33 градусов. После температура начнет снижаться до 23–25 градусов тепла, в некоторые дни пройдут кратковременные дожди с грозами.