Жару в Москве сменят сильные дожди и град

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 28 июня, солнечная погода в Москве сменится сильными грозами с градом, возможны подтопления, предупреждает Минприроды РФ со ссылкой на данные Росгидромета.

"Существенное изменение метеорологических условий ожидается с высокой степенью вероятности во второй половине дня 28 июня и в ночь на 29 июня 2021 года. В этот период дожди могут быть очень сильными (с количеством осадков более 30 миллиметров за 12 часов), прогнозируется гроза, существует большая вероятность выпадения града, возможны подтопления отдельных пониженных территорий города", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

При этом, несмотря на обильные осадки, в столице сохранится аномально высокая температура воздуха с превышением климатической нормы на 7–10 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер до 17–22 метров в секунду.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы, града и сильного ветра.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.