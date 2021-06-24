Синоптики рассказали, когда жара уйдет из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дожди прогнозируются в Москве в следующий вторник, 29 июня, сообщает Гидрометцентр РФ. Ожидается, что тогда же в столице спадет жара. Температура понизится до 22–27 градусов.

Сейчас центр Европейской России переживает волну тепла, температура превышает норму на 10 градусов. В столице уже обновлено три температурных рекорда.

"Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов", – говорится в сообщении.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице до конца текущей недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения. По его словам, в таких условиях находиться долго под прямыми солнечными лучами опасно.

Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня. По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.

В МЧС порекомендовали в жару меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков. Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.