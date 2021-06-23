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Москва 24

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Общество

17:29

Москвичей предупредили о сохранении опасной жары до пятницы

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня.

По данным синоптиков, среднесуточная температура превышает норму на 7–10 градусов.

Предупреждение об опасной погоде также действует в Подмосковье. Кроме того, в регионе объявлена пожарная опасность четвертого класса до 14:00 четверга, 24 июня.

Ранее температура воздуха в Москве достигла абсолютного максимума для июня. В середине дня столбик термометра поднялся до 34,7 градуса.

Из-за аномальной жары питьевую воду раздают пассажирам общественного транспорта на 22 станциях метро и Московского центрального кольца.

"Атмосфера": москвичей предупредили о 34-градусной жаре

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