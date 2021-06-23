Рекорд по теплу 1948 года побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве побит температурный рекорд 73-летней давности, воздух в городе прогрелся до 34,3 градуса Цельсия, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
"Температура в Москве в 14:00 достигла 34,3 градуса. Рекорд взят с заметным отрывом", – заявил он.
Вильфанд пояснил, что прошлый рекорд по плюсовой температуре для 23 июня был установлен в 1948 году. Тогда термометры зафиксировали 33,6 градуса тепла. По словам синоптика, вероятнее всего, этот рекорд окажется не последним на этой неделе.
"Завтра (24 июня. – Прим. ред.) рекордное значение 1948 года – 33,5 градуса, для 25 июня – 33,1 градуса в 2010 году, для 26 июня – 33,6 в 2010 году тоже", – сказал Вильфанд.
По прогнозу специалистов Гидрометцентра, 24–25 июня днем температура поднимется до 34–36 градусов тепла, в субботу – до 33–35 градусов тепла.
Как сообщалось ранее, в среду в Москве может быть установлен еще один рекорд по плюсовой температуре в июне. Нынешний рекорд всего месяца принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.
В столице ранее был зафиксирован температурный рекорд для 22 июня за всю историю метеонаблюдений. К 12:00 по столичному времени воздух прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий рекорд зарегистрировали в 1917 году.
Из-за аномальной жары питьевую воду раздают пассажирам общественного транспорта на 22 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).
Столбики термометров в Москве показали 52 градуса тепла на солнце
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