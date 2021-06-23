Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Двойной рекорд температуры может быть установлен в Москве в среду, 23 июня, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Это суточный рекорд для этого дня и месячный рекорд 1901 года.

Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели. По его словам, уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару, а температура воздуха составит 25–27 градусов тепла.

Во вторник, 22 июня, в городе был установлен температурный рекорд. К полудню воздух в Москве прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован более века назад – в 1917 году.