Синоптик спрогнозировал спад жары в Москве к середине следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Синоптик рассказал, что уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару. Леус сообщил, что уже к середине следующей недели температура воздуха будет составлять около +25...+27 градусов.

"Жара уже перестает быть рекордной, перейдет в категорию обычной жары, так сказать... Пока большего похолодания в обозримом будущем не видно", – заключил Леус.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о побитом 1917 года рекорде в Москве. К 12:00 воздух в городе прогрелся до +31,9 градуса. Синоптики отметили, что предыдущий максимум для этого дня фиксировался в 1917 году и составлял +31,8 градуса.

Синоптики напомнили, что объявленный с воскресенья оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили как минимум до среды.

По прогнозам метеослужбы, аномально высокие температуры сохранятся до конца недели, а дневные показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.

Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

