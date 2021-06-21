Врач рассказала о способах защиты от теплового удара и перегрева

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в жаркую погоду для избежания теплового удара нужно закрывать все части тела, отдать предпочтение натуральному хлопку, а также использовать в качестве головного убора шляпу, передает РТ.

"Натуральный хлопок и закрытые все части тела. То есть под открытым солнцем не рекомендую быть, перегреваться нельзя. Самое основное – это шляпа", – заявила терапевт.

Она подчеркнула, что на берегу реки на солнце можно находиться не больше 20 минут, после чего нужно провести столько же времени в воде. Лапа также призвала не сидеть на холодной земле, особенно в мокрой одежде.

"Это прямой путь к простудным заболеваниям, к обострению хронических, а также первичных, иммунных ОРВИ, ОРЗ. Если малейшая появилась температура, то сразу домой, в прохладное место", – отметила Лапа.

Тем, кто работает в офисе, врач рекомендовала не ставить кондиционер ниже 24 градусов, а также пить больше черный чай без сахара и воду.

"Нельзя кондиционер опускать ниже 24 градусов. Это создаст большой перепад температур с внешним миром... И побольше пить чай и воду. При этом чай пить черный, без сахара – более полезно, чем с сахаром, потому что сахар загущает кровь", – заключила специалист.

Ранее в МЧС дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам шесть температурных рекордов на новой неделе. Высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня. Он держится с 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.

Метеоролог отметил, что только к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух до 29–34 градусов. По словам Тишковца, даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, – около плюс 20 градусов.