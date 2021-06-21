Коммунальные службы продолжают аэрацию воздуха в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальные службы продолжают аэрацию воздуха в Москве и поливают дороги в связи с жарой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

В столице воздух прогрелся до 30 градусов. Городские службы приступили к аэрации, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух. Каждые три часа проводится полив проезжей части.

Отмечается, что это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Особый уход также получают и растения на городских клумбах. Цветники поливают утром или вечером после 17:00, увлажняя землю на глубину залегания корней.

Ранее в МЧС дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам шесть температурных рекордов на новой неделе. Высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня. Он держится с 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.

Метеоролог отметил, что только к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух до 29–34 градусов. По словам Тишковца, даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, – около плюс 20 градусов.