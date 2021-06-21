Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до утра среды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве из-за сильной жары продлили оранжевый уровень погодной опасности. Теперь он действует до 11:00 среды, 23 июня, сообщает Гидрометцентр России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура на 7–10 градусов выше нормы", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Ранее москвичей предупредили об урагане в выходные. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, непогода может сопровождаться градом и ливнями. Синоптик назвал надвигающийся ураган "атмосферным монстром".

Спасатели дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.