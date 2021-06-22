В Москве из-за жары усилили полив зеленых насаждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за жары столичные городские службы усилили полив зеленых насаждений. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, его проводят в ночное время.

Синоптики прогнозируют, что погода во вторник может побить температурный рекорд 120-летней давности.

"Усилили полив зеленых насаждений. Проводим его исключительно в ночное время – с 21:00 до 06:00. В это время влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению автомобилей", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты в 10:00 начинают поливать проезжие части, дворовые территории, тротуары и парковки. В день эти работы проводят несколько раз. В 13:00 начнут проводить аэрацию.

"Струи воды поливомоечной техники направляются вверх – так охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта", – пояснили в комплексе городского хозяйства.

Автомобилистов призвали не препятствовать движению колонн техники и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Первый за это лето рекорд тепла может быть установлен в Москве 22 июня, если температура воздуха поднимется до +34 градусов. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса.

Во вторник столица остается под влиянием антициклона. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров в Москве покажут +32...+34 градуса, в области воздух прогреется до +30...+35 градусов.