Вильфанд назвал очаги жары на территории России

Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко
Очаги аномальной жары с показателями, превышающими норму на 10 градусов и более, находятся в Европейской и Азиатской частях России, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что сейчас территория России разделена на две части. По его словам, на Европейской части и в Дальневосточном федеральном округе температура выше нормы на 10 и 12 градусов соответственно.
Между ними, в западной Сибири, наоборот, – очаг холода. В частности, в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края температура на 4–7 градусов ниже нормы, отметил синоптик.
По словам Вильфанда, жаркая погода возникла из-за двух мощных антициклонов, дня летнего солнцестояния, когда солнце наиболее активно, и ясной погоды. Вильфанд предположил, что аномальная жара продлится в этих регионах до конца недели.
Первый за это лето рекорд тепла может быть установлен в Москве 22 июня, если температура воздуха поднимется до +34 градусов. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса.
Во вторник столица остается под влиянием антициклона. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров в Москве покажут +32...+34 градуса, в области воздух прогреется до +30...+35 градусов.
В Гидрометцентре России напомнили, что объявленный с воскресенья оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили как минимум до среды.
По прогнозам метеослужбы, аномально высокие температуры сохранятся до конца недели, а дневные показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.
Ранее москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары. Мастер-тренер, специалист по лечебной физкультуре Михаил Даниленко рассказал, в какое время лучше бегать и какие нагрузки можно себе позволить в жару.
В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.
Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
Жителям столичного региона рассказали о погоде во вторник
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