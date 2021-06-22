Синоптик рассказала, ждать ли москвичам повторения лета 2010 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, закончится ли в скором времени в столице сильная жара, а также стоит ли ждать повторения лета 2010 года.

Во вторник, 22 июня, в городе был установлен температурный рекорд. К полудню воздух в Москве прогрелся до +31,9 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован более века назад – в 1917 году. Из-за жары почти до конца текущего дня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.

По словам Поздняковой, к выходным в мегаполисе стоит ожидать резкой смены погоды. На место антициклона в Москву с запада придет атлантический циклон, в котором циркулирует более влажный и прохладный воздух, объяснила она.

"На контрасте этих двух воздушных масс у нас ожидается смена процессов в виде локальных ливней, которые начнутся уже во второй половине дня пятницы и будут в течение субботы и воскресенья отчасти досаждать жителям Московского региона, отчасти снимут напряженную жару", – говорит синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Если сегодня и завтра у нас ожидается порядка 35–37 градусов, то уже в выходные дни температура упадет до 30–32 градусов. Хотя ночи останутся достаточно теплыми – 21–23 градуса. Локальные ливни могут сопровождаться грозами и усилениями ветра. Но пока сложно сказать, сколько выпадет осадков и какая у них будет интенсивность.

Специалист отметила, что с приходом циклона увеличится влажность воздуха, содержание кислорода, наоборот, уменьшится, поэтому эти дни будут напряженными для метеочувствительных людей. Погода покажется дискомфортной большинству жителей столичного региона, подчеркнула она.

При этом благодаря дождям понизится класс пожарной опасности. Повторения смога, который накрыл город в 2010 году, вряд ли можно ждать, пояснила собеседница Москвы 24. Однако в столице все равно будет аномально жарко, добавила она.

"В 2010 году у нас тоже жара наступила в июне месяце, но не было таких ливней, которые мы ожидаем в ближайшее время, хотя они и будут локальными. Все-таки они пополнят копилку июньских осадков и создадут задел для того, чтобы верхний слой почвы не просыхал и не перегревался", – уточнила Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В природе существуют в том числе 11-летние циклы солнечной активности. Поэтому не исключено, что в этому году может повториться похожий процесс, что и в 2010 году.

Синоптик также рассказала, что в начале июля в столице прогнозируется относительно прохладная погода.

"В первых числах июля нас будут ожидать относительно прохладный период по нынешним меркам и с осадками. Хотя 30-градусные температуры, скорее всего, еще вернутся после 3-4 июля", – заключила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о ливне с грозой, градом и даже ураганом, которые могут прийти в столицу в ближайшие выходные. Непогода установится из-за смены воздушных масс, пояснил он.