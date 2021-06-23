В столичном регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает РИА Новости.

Ранее предупреждение действовало до вечера вторника. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.

"Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели. По его словам, уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару, а температура воздуха составит 25–27 градусов тепла.

Во вторник, 22 июня, в городе был установлен температурный рекорд. К полудню воздух в Москве прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован более века назад – в 1917 году.