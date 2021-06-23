Москва 23 июня будет лидером страны по тепловому стрессу

Фото: ортал мэра и правительства Москвы

Самый большой тепловой стресс среди жителей городов России 23 июня будут переживать москвичи, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата географических наук, доцента МГУ Павла Константинова.

По его словам, столицу ждут семь часов опасной для здоровья жары. Такого не было даже в 2010 году, подчеркнул специалист.

"Москва сегодня – самый опасный с точки зрения жары город России. Экстремальный тепловой стресс ожидается сегодня в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде. Опасно днем везде в центре и особенно на северо-западе Европейской части России", – сказал Константинов.

Он пояснил, что в столице опасный период продлится с 9:00 до 16:00. В это время опасно долго гулять под прямыми солнечными лучами.

Он напомнил, что в 2010 над Москвой в течение 40 дней стоял антициклон. Тогда сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе, но такой негативный эффект был связан, прежде всего, с крайне длительным периодом жары. В 2021 же году текущая волна жары продолжается семь дней.

Ранее сообщалось, что двойной рекорд температуры может быть установлен в Москве в среду, 23 июня. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели. По его словам, уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару, а температура воздуха составит 25–27 градусов тепла.