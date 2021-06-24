Синоптик предупредил об опасном ультрафиолете в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице до конца текущей недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь, опасной величины. В этом диапазоне оно будет находиться в Москве до конца недели", – отметил специалист.
По словам Вильфанда, в таких условиях находиться долго под прямыми солнечными лучами опасно.
Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня.
По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.
В МЧС порекомендовали в жару меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.
Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в Москве
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