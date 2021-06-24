Синоптик предупредил об опасном ультрафиолете в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице до конца текущей недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь, опасной величины. В этом диапазоне оно будет находиться в Москве до конца недели", – отметил специалист.

По словам Вильфанда, в таких условиях находиться долго под прямыми солнечными лучами опасно.

Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня.

По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.

В МЧС порекомендовали в жару меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.

Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.