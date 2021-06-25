Синоптик рассказала, чем опасны сухие грозы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, сколько дней в городе продержится предупреждение о сухих грозах и чем они опасны.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила жителей и гостей столицы о надвигающемся необычном погодном явлении: в регионе ожидаются сухие грозы. В результате столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках могут происходить раскаты грома без осадков.

"Считается, что сухие грозы более характерны для второй половины лета, но поскольку у нас сейчас стоит очень жаркая погода, которая даже превышает июльские значения температур, то эти сухие грозы при данной ситуации вполне возможны", – сказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Они опасны тем, что увеличивается риск возникновения пожаров. Когда гроза с дождем, то даже если и возникают искры, то дождь тушит эту искру. А здесь при сухой погоде и сухой грозе достаточно искры, чтобы воспламенилась где-то сухая трава либо сухая хвоя.

По мнению эксперта, в ближайшие четыре-пять дней в Москве будет сохраняться опасность возникновения как сухих гроз, так и локальных ливней.

"Ближайшие дни у нас всегда будет пониженное атмосферное давление. То есть антициклон, который уберегал нас от дождей и гроз, разрушится, часть его уйдет на юго-восток. Когда у нас пониженное атмосферное давление, всегда начинают активно развиваться конвекции, <...> что является толчком для развития грозовой деятельности. Может, где-то пройдет ливень, а в другом месте, совсем рядом, – сухая гроза", – подытожила синоптик.

До вечера пятницы, 25 июня, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы, града и сильного ветра.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.