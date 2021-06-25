Синоптик рассказала, чем опасны сухие грозы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, сколько дней в городе продержится предупреждение о сухих грозах и чем они опасны.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила жителей и гостей столицы о надвигающемся необычном погодном явлении: в регионе ожидаются сухие грозы. В результате столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках могут происходить раскаты грома без осадков.
"Считается, что сухие грозы более характерны для второй половины лета, но поскольку у нас сейчас стоит очень жаркая погода, которая даже превышает июльские значения температур, то эти сухие грозы при данной ситуации вполне возможны", – сказала Позднякова.
По мнению эксперта, в ближайшие четыре-пять дней в Москве будет сохраняться опасность возникновения как сухих гроз, так и локальных ливней.
"Ближайшие дни у нас всегда будет пониженное атмосферное давление. То есть антициклон, который уберегал нас от дождей и гроз, разрушится, часть его уйдет на юго-восток. Когда у нас пониженное атмосферное давление, всегда начинают активно развиваться конвекции, <...> что является толчком для развития грозовой деятельности. Может, где-то пройдет ливень, а в другом месте, совсем рядом, – сухая гроза", – подытожила синоптик.
До вечера пятницы, 25 июня, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы, града и сильного ветра.
В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: