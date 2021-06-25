Температура воздуха в Москве может подняться до +37 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 25 июня, максимальная температура воздуха в Москве составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Москва и область останутся под влияние антициклона, который начинает терять свою силу. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. При переменной облачности не исключены локальные ливни, грозы. Дожди не принесут так необходимую сейчас прохладу", – говорится в сообщении.
Относительная влажность воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 25%.
В связи с аномально жаркой погодой глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам отказаться от сладких и газированных напитков, пить больше простой воды и проводить не слишком много времени под открытым солнцем. Также министр обратил внимание, что одежду в такую погоду стоит выбирать легкую, чтобы она могла обеспечивать вентиляцию.
Москвичи начали скупать мороженое и кондиционеры из-за жары
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