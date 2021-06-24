Полив и аэрацию на улицах Москвы проводят несколько раз в день

Чтобы спасти Москву от жары, город охлаждают с помощью аэрации. На улицы столицы несколько раз в день выходит коммунальная техника. Она поливает водой раскаленный асфальт, а также направляет струи вверх – это помогает остудить и увлажнить воздух.

В работах задействовано почти 4,5 тысячи машин. Регулярно поливают также тротуары и дворы. Кроме того, усилили полив деревьев, газонов и цветников. Это делают по ночам. Так влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению автомобилей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.