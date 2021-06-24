Работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников – Оперштаб Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые, не имея соответствующих противопоказаний, отказываются вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявили в Оперштабе Москвы.

"Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащим обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия", – говорится в сообщении.

Ранее в Оперштабе отметили, что сотрудникам, отказавшимся от прививки, не только не будет начисляться зарплата, но и период отстранения не будет включаться в стаж, который дает им право на оплачиваемый отпуск.

Кроме того, там добавили, что наличие высокого уровня антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации.

