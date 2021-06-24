Эксперты: высокий уровень иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Наличие высокого уровня антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

При этом уточняется, что сдавать тест на антитела перед прививкой не является обязательным и не рекомендуется. Перед процедурой врачу достаточно провести стандартный осмотр пациента без каких-либо специальных обследований.

"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также коснулись требования городских властей о проведении вакцинации работников сферы услуг. Там подтвердили, что в установленный главным государственным санитарным врачом Москвы срок работодатели обязаны провести вакцинацию 60% своих сотрудников. Кроме того, обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно.

Там также объяснили, что сотрудники, отказавшиеся прививаться, могут быть отстранены от работы. Им не только не будет начисляться зарплата, но и период отстранения не будет включаться в стаж, который дает им право на оплачиваемый отпуск.

Уточняется, что контроль за соблюдением данного требования будет осуществляться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей.

В Оперштабе отметили, что пункты платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в Москве заработают после принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан.

Ранее Сергей Собянин заявил, что количество желающих привиться от коронавируса в Москве увеличилось в десять раз. Так, по состоянию на 22 июня их насчитывалось около 60 тысяч человек, тогда как совсем недавно этот показатель не превышал 6 тысяч.

По словам мэра, если такой темп сохранится в дальнейшем, то в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом стабилизируется, и москвичи смогут вернуться к нормальной жизни.

