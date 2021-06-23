"Вакцина рулит": первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

Первые пять автомобилей разыграли в эфире телеканала Москва 24 среди привившихся от COVID-19 горожан в рамках акции "Вакцина рулит".

Обладателями ценных призов стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна.

Участники розыгрыша получили первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 по 20 июня. Победителей акции выявляли с помощью компьютерного случайного выбора. Организаторы акции свяжутся с триумфаторами розыгрыша и объяснят порядок получения приза.

Сергей Собянин рассказал об акции с суперпризом за прохождение процедуры в начале июня. Мэр объяснил, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю разыгрываются 5 машин. Триумфаторам акции вручают автомобили Renault Logan.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.