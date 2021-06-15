Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграют автомобили Renault Logan

18:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве состоится розыгрыш автомобилей Renault Logan среди тех, кто сделает прививку против коронавируса. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
"Для розыгрыша предназначены пять автомобилей марки Renault Logan. 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей", – рассказал Платонов.
Он добавил, что розыгрыш пяти машин стоимостью примерно 1 миллион рублей будет проходить раз в неделю. Узнать результаты лотереи можно будет в эфире телеканала Москва 24.
Уточняется, что средства для реализации программы выделили партнеры МТПП.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.
Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.
Ограничения также коснутся парков – здесь запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.
В Москве запустили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся
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