Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграют автомобили Renault Logan

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоится розыгрыш автомобилей Renault Logan среди тех, кто сделает прививку против коронавируса. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

"Для розыгрыша предназначены пять автомобилей марки Renault Logan. 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей", – рассказал Платонов.

Он добавил, что розыгрыш пяти машин стоимостью примерно 1 миллион рублей будет проходить раз в неделю. Узнать результаты лотереи можно будет в эфире телеканала Москва 24.

Уточняется, что средства для реализации программы выделили партнеры МТПП.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.

Ограничения также коснутся парков – здесь запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.

