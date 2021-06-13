В Подмосковье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиру

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Московской области разыграют квартиру среди привившихся от коронавируса. Ссылка на регистрацию в акции уже появилась на портале госуслуг Подмосковья, передает "Газета.ру".
"Главное условие – укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области", – заявили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Как уточняется, посетители прививочных пунктов смогут выбирать из вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Главным призом акции станет трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метра в ЖК "Новая Пролетарка" в Серпуховском округе. Принять участие в розыгрыше могут граждане старше 18 лет вне зависимости от места регистрации.
Победитель конкурса станет известен 27 июня. Его имя назовут в эфире телеканала "360".
В воскресенье, 13 июня, Сергей Собянин объявил о старте стимулирующей программы для ускорения вакцинации в столице. Мэр Москвы рассказал, что совершеннолетние привитые с 14 июня по 11 июля автоматически станут участниками розыгрыша автомобиля.
Специалист рассказал о важности вакцинации для переболевших коронавирусом
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