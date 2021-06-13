Еще 3 038 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 3 038 пациентов, прошедших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Согласно последним данным, общее число переболевших коронавирусом в Москве – 1 093 738 человек.

За последние сутки в городе зафиксированы 7 704 новых случая заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 573 пациентам, на ИВЛ по Москве находятся 506 человек.

Также за 24 часа в столице от последствий коронавирусной инфекции скончались 69 пациентов.

В воскресенье, 13 июня, Сергей Собянин объявил о старте стимулирующей программы для ускорения вакцинации в столице. Мэр Москвы рассказал, что совершеннолетние привитые с 14 июня по 11 июля автоматически станут участниками розыгрыша автомобиля.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая коронавируса. Всего по стране зарегистрировано 5 208 687 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.