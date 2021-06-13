Концертный зал Music Media Dome могут закрыть за нарушение антиковидных мер

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Объединение административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) выявило грубые нарушения антикоронавирусных правил в концертном зале Music Media Dome. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие неорганизованные очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к концертному залу Music Media Dome, в котором проводился концерт группы HammAli & Navai", – рассказал главный инспектор Андрей Поплавский.

По словам специалиста, был также произведен мониторинг публикаций в социальных сетях. Было установлено, что в клубе не соблюдались требования о социальной дистанции, посетители также не использовали средства индивидуальной защиты.

Поплавский подчеркнул, что собранные материалы будут переданы в Роспотребнадзор. Концертному залу грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае выявления фактов нанесения вреда здоровью людей, сумма взыскания вырастет до 1 миллиона рублей или же деятельность заведения будет приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее руководитель Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Он отметил, что проверки будут проводить в общественных местах и на транспорте, а также в иных местах скопления граждан.