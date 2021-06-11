Власти Москвы усилят проверки мер против COVID-19 в праздники

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в праздничные дни июня. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, количество проверок предприятий торговли, услуг и общественного питания увеличат с 12 по 14 июня.

"Сейчас три дня выходных и проверки в Москве, их количество будет увеличено", – заявил Немерюк в эфире телеканала Москва 24.

Он напомнил, что несоблюдение правил повлечет за собой штрафы.

"Мы планируем достаточно большое количество предприятий проверить, в том числе и летние веранды", – сказал он.

Руководитель департамента торговли и услуг столицы добавил, что деятельность ряда заведений уже была приостановлена в связи с тем, что не соблюдаются отложенные полтора метра между столиками, стульями.

За последние сутки в России подтвердили 12 505 новых случаев COVID-19. На Москву пришлось 5 853 случая коронавирусной инфекции.

Ранее столичные власти рассказали, с чем связан всплеск заболеваемости COVID-19 в городе. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, горожане перестали соблюдать меры предосторожности: носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

На фоне сложной ситуации в столице решили усилить контроль за соблюдением мер против распространения коронавирусной инфекции. При этом Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируется введение локдауна.

