В России выявили 12 505 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 12 505 новых случаев COVID-19. При этом в 2 218 (17,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 5 853 случая, на Санкт-Петербург – 863, на Московскую область – 837, на Нижегородскую область – 177, на Ростовскую область – 158.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 180 454 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания.

За последние сутки в стране скончались 396 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 125 674. За минувшие 24 часа выписаны 10 188 человек, за все время – 4 782 183.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией. Вместе с тем число привитых граждан специалист оценил как неплохое.

