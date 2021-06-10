Вирусолог назвал самое опасное место в городе, где высок риск заразиться COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал Москве 24 о самом опасном месте в городе, где можно заразиться коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировали 11 699 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 5 245 заболевших, что является максимумом для столицы с 15 января. По данным Оперативного штаба, в относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,43%. В общей сложности с начала пандемии в городе выявили 1 214 459 заразившихся.

"Все зависит от ограниченного объема помещения и количества людей, которые там находятся. Если оно маленькое, а плотность внутри большая, шанс заразиться крайне высок", – напомнил Колбасов.





Денис Колбасов директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии С точки зрения имеющихся данных хороший пример – это именно общественный транспорт. Здесь совершенно понятно, что сложно соблюдать безопасное расстояние. Особенно если речь идет о часах пик. А если в общественном транспорте еще и ношение масок не соблюдается, то, конечно, это существенно повышает риск заражения.

Ранее столичные власти рассказали, с чем связан всплеск заболеваемости COVID-19 в городе. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, горожане перестали соблюдать меры предосторожности: носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

На фоне сложной ситуации в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах. При этом Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируется введение локдауна.

Вместе с тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил с призывом к россиянам привиться от коронавируса.

