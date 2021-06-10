Росздравнадзор не регистрирует большого количества побочных реакций от вакцин от COVID-19

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что специалисты ведомства не фиксируют значительного количества нежелательных реакций после применения вакцин от COVID-19.

"Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки", – пояснила она в ходе конференции "ФармМедОбращение 2021".

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, чтобы остановить всплеск заболевания COVID-19. По его мнению, в России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть связан с увеличением мобильности людей и активным общением летом.