Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, чтобы остановить всплеск заболевания COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть связан с увеличением мобильности людей и активным общением летом. Об этом рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", – сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что сделавшие прививку против коронавируса, если даже заражаются, переносят болезнь в легкой форме, поэтому всем гражданам необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией.

Также Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.

До этого глава Минздрава обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

