В России выявили 11 699 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 11 699 новых случаев COVID-19. При этом в 1 832 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 5 245 случаев, на Санкт-Петербург – 859, на Московскую область – 801, на Нижегородскую область – 172, на Ростовскую область – 156, на Воронежскую область – 149, на Республику Крым – 112, на Иркутскую область – 112, на Свердловскую область – 112, на Республику Бурятия – 110, на Саратовскую область – 110, на Республику Саха (Якутия) – 103, на Ленинградскую область – 103, на Красноярский край – 101, на Новосибирскую область – 99.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 167 949 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания – 0,05%, Республике Адыгея, Чеченской Республике – 0,06%, Магаданской области, Камчатском крае – 0,07%.
За последние сутки в стране умерли 383 человека, за весь период пандемии скончались 125 278. За минувшие 24 часа выздоровели 10 096 человек, за все время – 4 771 995.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией. Вместе с тем число привитых граждан специалист оценил как неплохое.
В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19
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