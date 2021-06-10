Мурашко считает, что нужно ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. По его словам, угроза развития пандемии еще сохраняется.

"Несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", – отметил он в ходе конференции "ФармМедОбращение 2021".

Ранее министр здравоохранения РФ заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией.

Также Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.

До этого глава Минздрава обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.