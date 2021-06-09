Собянин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущей ситуации с распространением COVID-19 в Москве не требуется вводить локдаун, сообщил Сергей Собянин на встрече с рестораторами.

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", – сказал мэр.

Градоначальник отметил, что с ситуацией можно справиться без этой меры.

"Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", – сказал Собянин.

Градоначальник также рассказал, что в ближайшие дни планируется открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с инфекцией. По словам Собянина, сейчас пациентами с коронавирусом занято порядка 10 тысяч коек.

В Москве за последние сутки подтвердили 4 124 новых случая коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 539 пациентам.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов связал повышение заболеваемости COVID-19 в Москве с халатным отношением горожан к средствам индивидуальной защиты. При этом сложившуюся тенденцию он назвал кратковременной.