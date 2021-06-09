Еще 2 311 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 2 311 пациентов выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции в Москве. Такие данные приводит Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 082 243 человек.

В Москве также выявлено 4 124 новых случая COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 539 пациентам.

Также за последние сутки в столице скончались 58 пациентов с официально установленным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

По словам иммунолога Владислава Жемчугова, нынешний подъем заболеваемости COVID-19 является кратковременным. Специалист объяснил рост числа больных халатным отношением горожан к ношению средств индивидуальной защиты.

В РФ за последние сутки подтвердили 10 407 новых случаев коронавируса. Всего по стране за период пандемии зарегистрировали 5 156 250 случаев COVID-19.