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Москва 24

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Общество

15:31

ГД в I чтении приняла проект о введении прививки от COVID-19 в нацкалендарь вакцинации

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон. Предлагаемые меры позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета.

На эти цели в 2021 году потребуется выделить порядка 26,5 миллиона рублей. В 2022–2024 годах объемы средств будут определяться исходя из оценки Минздрава по эпидемической ситуации.

Ранее Владимир Путин объявил, что принудительная вакцинация против коронавируса недопустима. По мнению президента, необходимость в прививке должны осознать сами граждане, учитывая безопасность и эффективность российских вакцин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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