Володин рассказал, станет ли обязательной вакцинация от коронавируса

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Законодательная инициатива о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок не говорит о том, что она будет обязательной, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты нижней палаты парламента во вторник в первом чтении рассмотрят законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок.

"Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, согласно законопроекту, тот, кто хочет сделать прививку от коронавируса, сможет сделать ее бесплатно.

В конце мая Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. Российский лидер выразил мнение, что граждане должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.

Президент добавил, что российское общество постепенно возвращается к привычным способам работы и отдыха, как следствие, люди чаще общаются между собой, а потому повышается важность формирования коллективного иммунитета. Именно для этого, считает Путин, и запущена прививочная кампания.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому вакцинация от COVID-19 будет включена в национальный календарь профилактических прививок. Изменения планируется внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".