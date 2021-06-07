Володин рассказал, станет ли обязательной вакцинация от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Законодательная инициатива о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок не говорит о том, что она будет обязательной, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты нижней палаты парламента во вторник в первом чтении рассмотрят законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок.
"Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него", – написал Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, согласно законопроекту, тот, кто хочет сделать прививку от коронавируса, сможет сделать ее бесплатно.
В конце мая Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. Российский лидер выразил мнение, что граждане должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.
Президент добавил, что российское общество постепенно возвращается к привычным способам работы и отдыха, как следствие, люди чаще общаются между собой, а потому повышается важность формирования коллективного иммунитета. Именно для этого, считает Путин, и запущена прививочная кампания.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому вакцинация от COVID-19 будет включена в национальный календарь профилактических прививок. Изменения планируется внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
Вакцинация от COVID-19 не станет обязательной после включения в календарь прививок
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