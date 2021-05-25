Мурашко объяснил, почему в РФ стал возможен сценарий без локдаунов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сценарий борьбы с пандемией коронавируса без повторных локдаунов оказался возможен благодаря российской системе здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международном конгрессе "ОргЗдрав 2021".
"Кризисное падение ВВП оказалось гораздо менее глубоким, чем в большинстве стран развитых. За счет прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса", – приводит слова Мурашко РИА Новости.
Глава Минздрава добавил, что создание вакцин и лекарств от COVID-19 в России позволило переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии.
Ранее Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19. По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян.
Владимир Путин ранее заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
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