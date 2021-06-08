В Минздраве рассказали, зачем включать вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

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Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок важно для решения вопросов, связанных с определением источника финансирования, однако принцип добровольности вакцинации сохранится. Такое заявление сделал замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере оно в данном законопроекте не регламентируется", – цитирует представителя Минздрава РИА Новости.

Он рассказал, что в настоящее время вакцина приобретается за счет средств резервного фонда российского правительства. Для полного обеспечения населения вакциной нужно урегулировать вопрос на уровне федерального закона.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому вакцинация от COVID-19 будет включена в национальный календарь профилактических прививок. Изменения планируется внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что законодательная инициатива о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок не говорит о том, что она будет обязательной.

