Более 1,5 млн человек вакцинировано от COVID-19 в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает "Интерфакс".

"Более 1,5 миллиона", – сказал Хрипун, отвечая на вопрос о количестве привившихся.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

До этого в Миндраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.