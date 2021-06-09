14:10
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Сергей Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм. Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в столице остается сложной, из-за чего власти города в ближайшие дни рассчитывают открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", – сказал градоначальник.
Он подчеркнул, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с инфекцией. По словам Собянина, сейчас пациентами с коронавирусом занято порядка 10 тысяч коек.
Ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, однако летальность по-прежнему остается высокой. Он подчеркнул, что без вакцинации пандемию не остановить.
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