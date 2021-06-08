В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, однако летальность по-прежнему остается высокой. Такое заявление сделал замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"К сожалению, несмотря на все мероприятия, да, ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, – мы видим достаточно высокую летальность пациентов", – цитирует Гриднева РИА Новости.

Он подчеркнул, что без вакцинации пандемию не остановить.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что уровень смертности более чем в половине российских регионов упал до показателей, фиксировавшихся до начала пандемии.

Он напомнил, что в первые четыре месяца 2020 года отмечались самые низкие показатели смертности за всю историю. При этом появление коронавируса сильно изменило ситуацию.