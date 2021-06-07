Более половины регионов РФ достигли доковидного уровня смертности – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уровень смертности более чем в половине российских регионов упал до показателей, фиксировавшихся до начала пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
Глава Минздрава напомнил, что в первые четыре месяца 2020 года отмечались самые низкие показатели смертности за всю историю. При этом появление коронавируса сильно изменило ситуацию.
"Сегодня более половины регионов снизили (показатели по смертности. – Прим. ред.) до уровня начала 2020 года", – заявил Мурашко.
Министр пояснил, что показатель был достигнут благодаря профилактике коронавируса и возобновлению диспансеризации.
Ранее Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
За последние сутки в России выявили 9 163 новых случая коронавируса. При этом 351 человек скончался от инфекции.
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