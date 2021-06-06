В России выявили 9 163 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в 84 российских регионах подтвердили 9 163 новых случая COVID-19. При этом в 1 367 (14,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 936 случаев, на Санкт-Петербург – 861, на Подмосковье – 773, на Нижегородскую область – 161, на Ростовскую область – 157, на Воронежскую область – 142, на Республику Крым и Саратовскую область – по 112, на Иркутскую область – 110.
Всего в РФ за период пандемии зарегистрировали 5 126 437 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике.
За последние сутки в стране скончался 351 человек с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа выписаны 7 369 человек, за все время – 4 736 446.
Путин поднял тему вакцинации от коронавируса на ПМЭФ
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
До этого глава Минздрава заявлял, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Он подчеркивал, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.
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