Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны пандемии коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В России нет третьей волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.
"Нет никакой третьей волны, спокойно все", – подчеркнул министр.
Глава Минздрава отметил, что в стране фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что разные регионы РФ выходят из ситуации с пандемией по-разному.
Ранее Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
До этого глава Минздрава заявлял, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Он подчеркивал, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.
В России за последние сутки подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
В Москве выявили 2 842 новых случая COVID-19
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