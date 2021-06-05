Белоусов заявил, что третьей волны COVID-19 в РФ не ожидается

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти не ожидают третьей волны распространения коронавирусной инфекции в России, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

"Если честно, то нет", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Белоусов отметил, что текущая эпидемическая ситуация является достаточно спокойной.

"То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история", – уточнил вице-премьер.

Он подчеркнул, что сроки окончания пандемии будут зависеть от скорости вакцинации.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью 2021 года. По его словам, возможны небольшие колебания в связи с отъездами людей в отпуск.

До этого в Миндраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.